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Подводный газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за подозрения об утечке, сообщается на сайте финской компании-оператора Gasgrid Finland.

Подозрительное снижение давления в морском газопроводе обнаружили сотрудники Gasgrid Finland и эстонского оператора газотранспортной системы Elering 8 октября в районе 2 часов ночи.

На основании проведенных наблюдений возникла версия, что морской трубопровод дал течь. Его клапаны были закрыты и утечка остановлена. Две компании в настоящее время расследуют случившееся.

Состояние газовой системы Финляндии стабильное, а поставки газа обеспечиваются через плавучий терминал СПГ Inkoo, говорится в сообщении.

26 сентября 2022 года в Балтийском море было зафиксировано четыре взрыва в районе трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Они произошли в 02.03.24 по местному времени, в 19.03.50, два остальных - спустя семь и 16 секунд. Три из четырех ниток трубопроводов были повреждены и перестали действовать.

Расследование европейских стран до сих пор не дало результата. Американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, в утверждается, что диверсии на трубопроводах устроила действующая администрация США.