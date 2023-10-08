В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Подводный газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыт из-за ЧП

Владимир Рубанов
11:35 08.10.2023
Подозрительное снижение давления сотрудники обнаружили 8 октября в районе 2 часов ночи.
Подводный газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыт из-за ЧП
© Фото: Marcus Brandt, dpa, Global Look Press
Читайте нас на:

Подводный газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за подозрения об утечке, сообщается на сайте финской компании-оператора Gasgrid Finland.

Подозрительное снижение давления в морском газопроводе обнаружили сотрудники Gasgrid Finland и эстонского оператора газотранспортной системы Elering 8 октября в районе 2 часов ночи.

На основании проведенных наблюдений возникла версия, что морской трубопровод дал течь. Его клапаны были закрыты и утечка остановлена. Две компании в настоящее время расследуют случившееся.

Состояние газовой системы Финляндии стабильное, а поставки газа обеспечиваются через плавучий терминал СПГ Inkoo, говорится в сообщении.

26 сентября 2022 года в Балтийском море было зафиксировано четыре взрыва в районе трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Они произошли в 02.03.24 по местному времени, в 19.03.50, два остальных - спустя семь и 16 секунд. Три из четырех ниток трубопроводов были повреждены и перестали действовать.

Расследование европейских стран до сих пор не дало результата. Американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, в утверждается, что диверсии на трубопроводах устроила действующая администрация США.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:49 В стране и мире
Видео
Армия Израиля показала видео удара истребителя по комплексу главы разведки ХАМАС
09:16 В стране и мире
Две тысячи жителей Афганистана погибли в результате мощного землетрясения
07:50 В стране и мире
Yeni Safak: перспектива отказа Запада от военной помощи Киеву стала реальнее
03:39 В стране и мире
Гидрометцентр: Москву ожидает мокрый снег и дождь 8 октября
02:28 В стране и мире
WSJ: силами ХАМАС за сутки было выпущено 3500 ракет по Израилю
Популярное
Видео
Уничтожение «неуязвимого» израильского танка Merkava Mk4 попало на видео
Видео
«Чертов тупица»: канадец отказался жать руку Трюдо и обругал его
Видео
На заседании Верховной рады порвали штаны депутату Гончаренко
Видео
«Идиот или негодяй»: Путин о чествовании эсэсовца спикером парламента Канады
Видео
«Дурь какая-то, чушь»: Путин о навязывании Западом правил
Видео
Стюардесса рейса из Бангкока рассказала, что дебошир с вилкой «что-то курнул»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.