Глава МАГАТЭ заявил о критической ситуации на ЗАЭС и призвал немедленно прекратить обстрелы

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Все обстрелы в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) необходимо прекратить из-за критической ситуации в электроснабжении. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Он пояснил, что узнал от сотрудников агентства о разрушении в результате обстрела прошлой ночью энергетической инфраструктуры, питающей Энергодар. По его словам, рассматривается возможность остановки единственного оставшегося работающего реактора.

«Я настоятельно призываю к немедленному прекращению всех обстрелов во всем районе. Только это обеспечит безопасность и защиту персонала и позволит надолго восстановить электроснабжение Энергодара и станции», - заявил Гросси.

Он добавил, что это единственный способ избежать «ядерной аварии».

Ранее МАГАТЭ опубликовала доклад по итогам инспекции станции, не упомянув, откуда идут обстрелы ЗАЭС. В России, комментируя доклад, призвали готовиться к постепенному отключению станции.

В Минобороны России 9 сентября заявили, что Энергодар остался без электричества в результате украинских обстрелов. Орудия, которые били по городу, удалось подавить российской артиллерии.