Минобороны России: артиллерия подавила украинские орудия, бившие по Энергодару

Как отметил официальный представитель российского оборонного ведомства, Украина продолжает провокации. Их цель - создать угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции.

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В МО РФ заявили, что российская артиллерия подавила украинские орудия, которые били по Энергодару. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Как отметил официальный представитель российского оборонного ведомства, Украина продолжает провокации. Их цель - создать угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции.

«В течение суток зафиксировано шесть артиллерийских обстрелов города Энергодар. Выпущено 27 снарядов из района населенного пункта Марганец, расположенного на противоположном берегу Каховского водохранилища. В результате обстрела линий электропередачи город остался без электричества. Ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника были подавлены», - заметил Конашенков.

Игорь Конашенков добавил, что штатный персонал Запорожской АЭС обеспечивает контроль технического состояния атомной станции.

Также в Минобороны России сообщили о неудачных попытках атак ВСУ на Николаево-Криворожском направлении.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов