Армия В Минобороны России заявили, что Энергодар остался без электричества из-за обстрелов ВСУ По словам официального представителя МО РФ Игоря Конашенкова, украинские обстрелы имеют целью провокацию, создающую угрозу техногенной катастрофы на Запорожской АЭС. © Видео: Минобороны России © Фото: Федя Кузнецов, Wikimedia Читайте нас на: В российском оборонном ведомстве заявили, что Энергодар остался без электричества из-за украинских обстрелов. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. «В течение суток зафиксировано шесть артиллерийских обстрелов города Энергодар. Выпущено 27 снарядов из района населенного пункта Марганец, расположенного на противоположном берегу Каховского водохранилища. В результате обстрела линий электропередачи город остался без электричества», - отметил Конашенков. По словам Игоря Конашенкова, украинские обстрелы имеют целью провокацию, создающую угрозу техногенной катастрофы на Запорожской АЭС. Официальный представитель МО РФ уточнил, что ответным огнем российской артиллерии украинские огневые средства были подавлены. При этом штатный персонал атомной электростанции обеспечивает контроль технического состояния Запорожской АЭС. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика