Россия запросила у МАГАТЭ разъяснений по докладу о ситуации на ЗАЭС

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва запросила у генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси дополнительных разъяснений по докладу организации о ситуации на Запорожской атомной электростанции.

«Там есть необходимость получить дополнительные разъяснения, потому что в докладе есть ряд вопросов. Не буду сейчас их перечислять, но мы запросили этих пояснений у генерального директора МАГАТЭ», - заявил он «Интерфаксу» в кулуарах ВЭФ-2022.

Ранее Международное агентство по атомной энергии опубликовало отчет по итогам визита на ЗАЭС. В частности, в нем организация предложила создать вокруг объекта защитную зону. По мнению члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, это приведет к тому, что на территорию станции зайдут украинские боевики.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, в свою очередь, заявил, что призыв МАГАТЭ создать демилитаризованную зону на Запорожской атомной электростанции является несерьезным. Он обратил внимание на то, что в сущности станция не милитаризована - на ее территории нет снаряжения.