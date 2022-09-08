В Фонде национальной энергобезопасности предложили постепенно готовиться к отключению ЗАЭС

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Нужно готовиться к отключению Запорожской АЭС и продолжать доказывать, что ее обстреливает именно Украина. Такое мнение высказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович, комментируя доклад МАГАТЭ по итогам визита на станцию.

В целом же эксперт отметил, что доклад в представленном виде был ожидаем. По его словам, для России важно, что он просто имел место и зафиксировал сложную ситуацию. Также хорошо, что в докладе оголтело не обвиняется Россия.

«Дальше наша задача - это доказывать, что Украина обстреливает эту станцию, и наша задача - постепенно готовиться к ее отключению. Но здесь тоже есть проблема. Когда отключим станцию, нужно подавать электроэнергию, чтобы охладить реакторы. Для этого придется запускать мазутные станции, автономные или передвижные. Задача сложная», - отмечает Станислав Митрахович.

Эксперт отмечает, что в докладе об украинских обстрелах нет ни слова, а про «защитную зону» написано размыто. Но это максимум, которого можно было добиться в данной ситуации, подытожил Митрахович.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва запросила у генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси дополнительных разъяснений по докладу организации о ситуации на Запорожской атомной электростанции.