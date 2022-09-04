Обугленная и забытая: кадры подбитой ВС РФ бронетехники ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

Техника была подбита в ходе очередной безуспешной попытки прорыва боевиков.

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны России

Минобороны России показало кадры подбитой российскими военнослужащими бронетехники ВСУ в ходе очередной безуспешной попытки прорыва боевиков на Николаево-Криворожском направлении.

Среди экземпляров - автомобильная и бронетехника, а также противотанковые комплексы Javelin.

В конце августа подразделения Воздушно-десантных войск предотвратили прорыв ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении. Противник после применения российскими войсками артиллерии, штатного вооружения БМД, крупнокалиберных пулеметов, ПТРК, стрелкового оружия и гранатометов был остановлен.

Немногим ранее в Минобороны сообщали, что подразделения 110-й мехбригады ВСУ отказались выполнять боевые задачи и оставили позиции в Донецкой республике. Тогда же российские военные под Херсоном сбили украинский МиГ-29, переоборудованный для применения ракет HARM.

В целом, как отметил министр обороны РФ Сергей Шойгу, контрнаступление Киева имеет единственную цель - создать у Запада иллюзию способности киевских властей противостоять Российской Федерации.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.