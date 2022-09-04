Обугленная и забытая: кадры подбитой ВС РФ бронетехники ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
Минобороны России показало кадры подбитой российскими военнослужащими бронетехники ВСУ в ходе очередной безуспешной попытки прорыва боевиков на Николаево-Криворожском направлении.
Среди экземпляров - автомобильная и бронетехника, а также противотанковые комплексы Javelin.
В конце августа подразделения Воздушно-десантных войск предотвратили прорыв ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении. Противник после применения российскими войсками артиллерии, штатного вооружения БМД, крупнокалиберных пулеметов, ПТРК, стрелкового оружия и гранатометов был остановлен.
Немногим ранее в Минобороны сообщали, что подразделения 110-й мехбригады ВСУ отказались выполнять боевые задачи и оставили позиции в Донецкой республике. Тогда же российские военные под Херсоном сбили украинский МиГ-29, переоборудованный для применения ракет HARM.
В целом, как отметил министр обороны РФ Сергей Шойгу, контрнаступление Киева имеет единственную цель - создать у Запада иллюзию способности киевских властей противостоять Российской Федерации.
Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.