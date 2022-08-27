Армия Армия Армия

ВДВ остановили прорыв ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении

10:58 27.08.2022
Десантники остановили противника с помощью артиллерии, штатного вооружения БМД, крупнокалиберных пулеметов, ПТРК, стрелкового оружия и гранатометов.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Подразделениям Воздушно-десантных войск удалось предотвратить прорыв украинских националистов на Николаевско-Криворожском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Подразделения украинских националистов предприняли попытку прорыва на Николаевско-Криворожском направлении силами мотопехотных подразделений при поддержке боевых машин пехоты, но были остановлены подразделениями российских десантников», - говорится в сообщении военного ведомства.

Десантники ВС РФ остановили противника с помощью артиллерии, штатного вооружения БМД, крупнокалиберных пулеметов, ПТРК, стрелкового оружия и гранатометов.

Таким образом в общей сложности потери врага составили свыше 20 националистов и более пяти единиц техники.

Накануне российское оборонное ведомство показало кадры боевой работы подразделений ВДВ в ходе спецоперации. На видео огонь реактивных пехотных огнеметов «Шмель» уничтожает наступающие подразделения украинских националистов.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:49 В стране и мире
Вучич заявил, что Белград готов частично принять требования Приштины по въездным документам
11:47 В стране и мире
В ДНР раскрыли подробности гибели американского наемника
10:29 В стране и мире
ВСУ нанесли 5 ударов по территории Запорожской АЭС и 15 по Энергодару
08:46 В стране и мире
Видео
Поединок со стихией: как изменилась обстановка с лесными пожарами в Рязанской области
08:00 В стране и мире
Пять снарядов ВСУ упали возле администрации ДНР в Донецке
Популярное
Видео
Шойгу заявил, что США на Украине ставят целью добиться стратегического истощения России
В Сети нашли объявление о продаже автомобиля убийцы Дарьи Дугиной в Киеве
Видео
Путь пьяного сотрудника посольства США в Москве до работы попал на камеры
Видео
Огонь и обломки: кадры первых минут после взрыва авто с Дарьей Дугиной
Шойгу объявил, что МО РФ начинает серийное производство ракет «Циркон» и продолжает производство ракет «Кинжал»
Шойгу сообщил, что на МВТФ «Армия-2022» были подписаны контракты почти на полтриллиона рублей
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.