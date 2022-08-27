Армия ВДВ остановили прорыв ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении Десантники остановили противника с помощью артиллерии, штатного вооружения БМД, крупнокалиберных пулеметов, ПТРК, стрелкового оружия и гранатометов. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Подразделениям Воздушно-десантных войск удалось предотвратить прорыв украинских националистов на Николаевско-Криворожском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. «Подразделения украинских националистов предприняли попытку прорыва на Николаевско-Криворожском направлении силами мотопехотных подразделений при поддержке боевых машин пехоты, но были остановлены подразделениями российских десантников», - говорится в сообщении военного ведомства. Десантники ВС РФ остановили противника с помощью артиллерии, штатного вооружения БМД, крупнокалиберных пулеметов, ПТРК, стрелкового оружия и гранатометов. Таким образом в общей сложности потери врага составили свыше 20 националистов и более пяти единиц техники. Накануне российское оборонное ведомство показало кадры боевой работы подразделений ВДВ в ходе спецоперации. На видео огонь реактивных пехотных огнеметов «Шмель» уничтожает наступающие подразделения украинских националистов. Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика