Армия Шойгу заявил, что Киев хочет создать иллюзию способности ВСУ вести наступление Согласно заявлению Шойгу, данная акция спланирована офисом Владимира Зеленского. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Контрнаступление Киева имеет единственную цель - создать у Запада иллюзию способности Киева противостоять Российской Федерации. Об этом заявил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве. Глава Минобороны России отметил, что противник несет значительные потери в попытке наступления на Николаево-Криворожском и других направлениях. «Подчеркну, что данная акция спланирована офисом Зеленского с единственной целью - создать у западных кураторов иллюзию способности ВСУ вести наступление», - заявил Сергей Шойгу. Ранее Министерство обороны Российской Федерации заявило о срыве попытки наступления Вооруженных сил Украины российскими войсками. В ведомстве уточнили, что попытка была сорвана в результате огневого поражения. Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины. Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика