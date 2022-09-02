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Шойгу заявил, что Киев хочет создать иллюзию способности ВСУ вести наступление

12:20 02.09.2022
Согласно заявлению Шойгу, данная акция спланирована офисом Владимира Зеленского.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Контрнаступление Киева имеет единственную цель - создать у Запада иллюзию способности Киева противостоять Российской Федерации. Об этом заявил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве.

Глава Минобороны России отметил, что противник несет значительные потери в попытке наступления на Николаево-Криворожском и других направлениях.

«Подчеркну, что данная акция спланирована офисом Зеленского с единственной целью - создать у западных кураторов иллюзию способности ВСУ вести наступление», - заявил Сергей Шойгу.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации заявило о срыве попытки наступления Вооруженных сил Украины российскими войсками. В ведомстве уточнили, что попытка была сорвана в результате огневого поражения.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов

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