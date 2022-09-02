Шойгу заявил, что Киев хочет создать иллюзию способности ВСУ вести наступление
Контрнаступление Киева имеет единственную цель - создать у Запада иллюзию способности Киева противостоять Российской Федерации. Об этом заявил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве.
Глава Минобороны России отметил, что противник несет значительные потери в попытке наступления на Николаево-Криворожском и других направлениях.
«Подчеркну, что данная акция спланирована офисом Зеленского с единственной целью - создать у западных кураторов иллюзию способности ВСУ вести наступление», - заявил Сергей Шойгу.
Ранее Министерство обороны Российской Федерации заявило о срыве попытки наступления Вооруженных сил Украины российскими войсками. В ведомстве уточнили, что попытка была сорвана в результате огневого поражения.
Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.
Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов