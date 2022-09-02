МО РФ: под Херсоном сбит украинский МиГ-29, переоборудованный для применения противолокационных ракет HARM

Также уничтожены в воздухе два украинских штурмовика Су-25, добавили в МО РФ.

© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

В районе села Андреевка в Херсонской области российские военные сбили украинский истребитель МиГ-29, переоборудованный для применения американских противолокационных ракет HARM. Об этом сообщил на брифинге 2 сентября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Также уничтожены в воздухе два украинских штурмовика Су-25, добавил представитель российского военного ведомства.

В новой сводке о проведении спецоперации на Украине также говорится о безуспешных попытках противника закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении. Конашенков указал на серьезные потери украинской стороны как в живой силе, так и в технике. Как утверждает представитель Минобороны, за сутки противник потерял более 330 своих бойцов, а также танки, БМП и другую бронетехнику.

Ранее на селекторном совещании российского военного ведомства министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Киев хочет создать иллюзию способности ВСУ вести наступление.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов