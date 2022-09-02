Армия Армия Армия

МО РФ: под Херсоном сбит украинский МиГ-29, переоборудованный для применения противолокационных ракет HARM

15:05 02.09.2022
Также уничтожены в воздухе два украинских штурмовика Су-25, добавили в МО РФ.
© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

В районе села Андреевка в Херсонской области российские военные сбили украинский истребитель МиГ-29, переоборудованный для применения американских противолокационных ракет HARM. Об этом сообщил на брифинге 2 сентября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Также уничтожены в воздухе два украинских штурмовика Су-25, добавил представитель российского военного ведомства.

В новой сводке о проведении спецоперации на Украине также говорится о безуспешных попытках противника закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении. Конашенков указал на серьезные потери украинской стороны как в живой силе, так и в технике. Как утверждает представитель Минобороны, за сутки противник потерял более 330 своих бойцов, а также танки, БМП и другую бронетехнику.

Ранее на селекторном совещании российского военного ведомства министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Киев хочет создать иллюзию способности ВСУ вести наступление.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:04 Армия
Видео
МО РФ: за сутки на Николаево-Криворожском направлении уничтожено более 330 украинских военнослужащих
12:05 Армия
Видео
Шойгу заявил о ежегодном проведении Международного антифашистского конгресса
11:24 Армия
Видео
«Мозговой центр»: что представляет собой штаб коалиционной группировки на учениях «Восток-2022»
07:42 В стране и мире
Видео
Военные инженеры создали специальную обувь, защищающую от мин «Лепесток»
09:07 В стране и мире
Режим ограничения полетов в 11 аэропортах России продлен до 10 сентября
Популярное
Видео
Шойгу заявил о ежегодном проведении Международного антифашистского конгресса
Видео
Шойгу поздравил учащихся и преподавателей заведений Минобороны с Днем знаний
МО РФ: российские войска потопили две баржи с десантом ВСУ недалеко от ЗАЭС
ВС РФ приняли меры по уничтожению попытавшихся захватить ЗАЭС диверсантов ВСУ
МО РФ: за двое суток безуспешных атак ВСУ уничтожено более 1 700 украинских военнослужащих
Видео
«Много несправедливого»: Станкевич о критике Горбачева в России
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.