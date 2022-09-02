МО РФ: в ДНР подразделения 110-й мехбригады ВСУ отказались выполнять боевые задачи и оставили позиции
Личный состав подразделений 110-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины, располагавшихся в ДНР, оставил свои позиции из-за больших потерь. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.
«В связи с большими потерями личный состав подразделений 110-й механизированной бригады, занимавший позиции в районах населенных пунктов Авдеевка и Опытное Донецкой Народной Республики, отказался от выполнения боевых задач и оставил позиции», - заявил Конашенков.
Также Конашенков сообщил, что в результате артиллерийских ударов и действий ВКС РФ за сутки было уничтожено более 330 украинских военнослужащих на Николаево-Криворожском направлении, где ВСУ пытались закрепиться.
Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов