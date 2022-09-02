Армия МО РФ: в ДНР подразделения 110-й мехбригады ВСУ отказались выполнять боевые задачи и оставили позиции Подразделения занимали позиции в районах населенных пунктов Авдеевка и Опытное. © Видео: Минобороны России © Фото: Kay Nietfeld, dpa, Globallookpress Читайте нас на: Личный состав подразделений 110-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины, располагавшихся в ДНР, оставил свои позиции из-за больших потерь. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков. «В связи с большими потерями личный состав подразделений 110-й механизированной бригады, занимавший позиции в районах населенных пунктов Авдеевка и Опытное Донецкой Народной Республики, отказался от выполнения боевых задач и оставил позиции», - заявил Конашенков. Также Конашенков сообщил, что в результате артиллерийских ударов и действий ВКС РФ за сутки было уничтожено более 330 украинских военнослужащих на Николаево-Криворожском направлении, где ВСУ пытались закрепиться. Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика