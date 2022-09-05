Учителя ЛДНР и освобожденных территорий вновь с удовольствием и без страха читают стихи русских классиков, и со временем школы полностью перейдут на российские стандарты образования, но с одной особенностью - украинский язык отменять никто не намерен.

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Особое внимание 1 сентября было приковано к ситуации в Донбассе и на освобожденных в ходе СВО территориях. В Киеве не скрывали, что попытаются сорвать День знаний и вообще весь учебный процесс. В ход активно шло психологическое давление на родителей, учеников и учителей, запугивание, ну и никто не отменял откровенного терроризма. Для Киева ударить по школе - привычное дело.

Потому накануне учебного года бойцы Росгвардии проверили все открывшиеся школы и взяли их под охрану. А новый учебный год в Донбассе и Запорожье начался по российской программе. В Киеве - тоже новые правила: с 1 сентября в школах украинской столицы полностью запрещен русский язык. Не будут ни преподавать предметы на русском языке, не будет изучаться и он сам.

В Мариуполе у каждого - тоже своя история выживания в городе, который украинские националисты фактически обрекли на уничтожение. Инфраструктура рядом с заводом «Азовсталь» сильнее всего пострадала в ходе боев за город, поэтому в районе него открылась только одна школа. И, хотя ее здание восстановлено еще не полностью, классы, куда пришли дети, полностью безопасны. А остальные восстановят в кратчайшие сроки. Еще недавно жителям окрестных домов приходилось прятаться в подвале этой школы.

Во всех школах Донбасса новый учебный год открывается с урока «Моя история», задача которого - объяснить детям, что их регион всегда был исторически неразрывно связан с Россией. И пусть пока эта школа смогла принять только учеников 1-х и 11-х классов, уже скоро здесь будет учиться тысяча детей. Восстановление образовательных учреждений Мариуполя идет рекордными темпами - помогает вся Россия.

Но отстраивают не только школы - весь город был практически разрушен националистами. И российские строители, в том числе и военные, заново возводят целые микрорайоны. Медицинские центры, детские сады и жилые дома. Все возвели в рекордно короткие сроки. Замминистра обороны РФ Тимур Иванов и глава ДНР Денис Пушилин проинспектировали новый микрорайон.

1 сентября в ЛДНР, а также на освобожденных территориях Запорожской, Херсонской и Харьковской областей открылись 1422 школы. В Донецке, который каждые сутки обстреливают неонацисты, все обучение временно будет проходить только дистанционно. Там, где обучаться будут в очном формате, дежурят военнослужащие союзных войск. Минобороны РФ заранее отправило в ООН адреса данных школ, чтобы не допустить гибели детей, обратив особое внимание на то, что украинские военные продолжают намеренно обстреливать образовательные учреждения.

В Харьковской области за безопасность школ отвечают сотрудники Росгвардии. Они проверили работу всех систем безопасности и даже обезвредили кассету от украинской РСЗО, которая прилетела прямо на территорию школы. О том, какие задачи выполняет ведомство на территории региона, глава Росгвардии Виктор Золотов доложил президенту Владимиру Путину.

В школу-интернат в ЛНР военнослужащие ЦВО привезли продуктовые наборы, канцелярию и энциклопедии. Учебниками теперь обеспечены все школьники Донбасса и освобожденных территорий - многотысячную партию передали регионы России, Министерство просвещения, общественные и политические организации.

Русский мир возвращается на освобожденные территории вместе с языком и историей - общими для России и Донбасса. И снова учителя с удовольствием и без страха читают вслух стихи русских классиков. Пока, в переходный период, обучение будет вестись по адаптивным программам, но со временем школы освобожденных территорий полностью перейдут на российские стандарты образования, с одним исключением - украинский язык здесь отменять никто не намерен.