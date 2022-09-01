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За парты сегодня сели и ученики на освобожденных от националистов территориях Запорожской, Херсонской и Харьковской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик. Не везде проводили торжественные линейки - опасаются провокаций со стороны Киева. Но для школьников постарались сделать настоящий праздник.

Корреспондент «Звезды» встретил День знаний в Мариуполе - в школе, здание которой серьезно пострадало от обстрелов ВСУ. Сегодня на первый звонок пошли ученики только 1-х и 11-х классов. Первоклассника Матвея Федичкина привел в школу папа. Он признается, что не ожидал, что практически разрушенная школа откроется 1 сентября.

«Разрушили кто? "Азов"* (запрещенная на территории РФ террористическая организация. - Прим. ред.), ВСУ, стреляли целенаправленно, стреляли по школе, по домам, прятались... Что я могу сказать? Пришли защитники, слава богу, нас спасли, мы счастливы, ждали этого с 2014 года», - сказал житель Мариуполя.

Мальчишки - в белоснежных рубашках, девчонки - в бантах, как и положено первоклассникам. Сложно поверить, что еще недавно эти дети прятались по подвалам и не видели дневного света.

На доске первого класса слова: Мариуполь, Донецк, Родина и Россия. Самые важные понятия, которые многие из учеников уже могут прочесть. Во всех школах Донбасса новый учебный год открывается с урока «Моя история». Его задача - объяснить детям, что их регион всегда был исторически неразрывно связан с Россией.

У 11-го, выпускного, класса - тот же урок, но содержание куда серьезнее. Учитель предлагает почтить память всех погибших при освобождении Мариуполя. Здесь же во время урока будущих выпускников спрашивают, определились ли они уже с выбором профессии. И многие этот важнейший выбор уже сделали.

«Я знаю, что после всех боевых действий я точно определилась, кем хочу быть в будущем, - я пойду в медицинский, чтобы спасать жизни людей, так как я видела, как они умирали», - сказала ученица 11-го класса Евгения Сымятина.

Сорок первая школа - чуть ли не единственная на левом берегу Мариуполя, что смогла открыться 1 сентября. Комбинат «Азовсталь» находится совсем недалеко, поэтому многие кабинеты настолько пострадали от украинских обстрелов, что пока не готовы принять детей. Директор школы Оксана Гринева сама здесь училась, в кабинете русского языка, от которого практически ничего не осталось.

Она поделилась, что ей тяжело вспоминать о том, что на месте развалин были парты, учительский стол. Однако педагог верит, что вскоре класс русского языка станет выглядеть как раньше.

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.