Потерявшим родителей детям: военные РФ доставили в школу-интернат в ЛНР продукты и канцелярию
Военнослужащих ЦВО дети встретили с большим интересом, они приветствовали их кричалками и исполнили песню «Пусть всегда будет солнце».
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
В преддверии учебного года военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) навестили воспитанников школы-интерната для детей с задержкой в психологическом развитии в Луганской Народной Республике. С собой российские военные привезли продуктовые наборы и письменные принадлежности.