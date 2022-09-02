Армия Потерявшим родителей детям: военные РФ доставили в школу-интернат в ЛНР продукты и канцелярию Военнослужащих ЦВО дети встретили с большим интересом, они приветствовали их кричалками и исполнили песню «Пусть всегда будет солнце». © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: В преддверии учебного года военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) навестили воспитанников школы-интерната для детей с задержкой в психологическом развитии в Луганской Народной Республике. С собой российские военные привезли продуктовые наборы и письменные принадлежности. © Минобороны России Каждому ребенку достался индивидуальный продуктовый пакет с набором необходимых продуктов питания и сладостей. Кроме того, гуманитарная помощь состояла из письменных принадлежностей: шариковых ручек, карандашей, фломастеров, линеек, тетрадей и энциклопедий. «Благодаря вам их жизнь становится лучше и краше, несмотря на эти военные действия. Спасибо вам огромное за эти подарки, за эту гуманитарную помощь. И 1 сентября мы сядем за парты, зная, что у нас есть такие прекрасные друзья, есть у нас все для того, чтобы начать спокойно и в полной мере учебный год», - поблагодарила учитель начальных классов школы-интерната Лилия. © Минобороны России Дети встретили военнослужащих ЦВО с большим интересом, приветствовали их кричалками и исполнили песню «Пусть всегда будет солнце». Среди воспитанников школы-интерната - дети, потерявшие родителей в результате обстрелов мирных граждан украинскими вооруженными силами. «Мы давно ждали день, когда нас поддержат. Мы за справедливость, за то, чтобы дети не в подвалах сидели, а учились в школе», - сказала директор школы-интерната Любовь Шаменко. Она также рассказала, что ВСУ практически разрушили школу, а мирных жителей, укрывавшихся от артобстрелов в подвале школы, забрасывали гранатами. Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика