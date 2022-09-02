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Потерявшим родителей детям: военные РФ доставили в школу-интернат в ЛНР продукты и канцелярию

05:03 02.09.2022
Военнослужащих ЦВО дети встретили с большим интересом, они приветствовали их кричалками и исполнили песню «Пусть всегда будет солнце».
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В преддверии учебного года военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) навестили воспитанников школы-интерната для детей с задержкой в психологическом развитии в Луганской Народной Республике. С собой российские военные привезли продуктовые наборы и письменные принадлежности.

© Минобороны России

Каждому ребенку достался индивидуальный продуктовый пакет с набором необходимых продуктов питания и сладостей. Кроме того, гуманитарная помощь состояла из письменных принадлежностей: шариковых ручек, карандашей, фломастеров, линеек, тетрадей и энциклопедий.

«Благодаря вам их жизнь становится лучше и краше, несмотря на эти военные действия. Спасибо вам огромное за эти подарки, за эту гуманитарную помощь. И 1 сентября мы сядем за парты, зная, что у нас есть такие прекрасные друзья,  есть у нас все для того, чтобы начать спокойно и в полной мере учебный год», - поблагодарила учитель начальных классов школы-интерната Лилия.

© Минобороны России

Дети встретили военнослужащих ЦВО с большим интересом, приветствовали их кричалками и исполнили песню «Пусть всегда будет солнце». Среди воспитанников школы-интерната - дети, потерявшие родителей в результате обстрелов мирных граждан украинскими вооруженными силами.

«Мы давно ждали день, когда нас поддержат. Мы за справедливость, за то, чтобы дети не в подвалах сидели, а учились в школе», - сказала директор школы-интерната Любовь Шаменко.

Она также рассказала, что ВСУ практически разрушили школу, а мирных жителей, укрывавшихся от артобстрелов в подвале школы, забрасывали гранатами.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.

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