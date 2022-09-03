Школы освобожденных территорий и Донбасса перешли на учебную программу России

Об этом заявил первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

© Фото: Marijan Murat dpa Globallookpress

Преподавание в школах Донбасса и на освобожденных территориях - Запорожской, Харьковской и Херсонской областях - будет осуществляться по учебной программе России. С 1 сентября школы на данных территориях уже перешли на российский стандарт.

Так, учителя из данных регионов уже прошли обучение в Ставрополье - в Пятигорске. Об этом журналистам рассказал первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Первыми, кто проходил обучение в центре знаний "Машук" в Пятигорске, были учителя из Донбасса, Херсона, Запорожья. На Донбассе, освобожденных территориях с 1 сентября, особенно на освобожденных территориях, ребята перешли на российскую программу», - рассказал он.

Также вице-премьер России Марат Хуснуллин немногим ранее сообщал, какое количество школ открылось на освобожденных территориях.

Он сообщил, что около 1400 общеобразовательных учебных заведений открыли свои двери 1 сентября в ЛДНР и в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях. Порядка 550 школ было отремонтировано усилиями Российской Федерации.