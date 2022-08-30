Путин выслушал доклад Золотова о работе росгвардейцев на Украине

© Фото: Пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин провел 30 августа встречу с главой Росгвардии Виктором Золотовым. В ходе обсуждения актуальных вопросов глава государства поинтересовался боевой работой ведомства в спецоперации на Украине.

«Виктор Васильевич, вопросов много, но начнем мы с одного из главных, безусловно - с того, как идет боевая работа подразделений войск национальной гвардии в рамках выполнения задач в ходе специальной военной операции в Донбассе», - сказал Путин.

Глава Росгвардии доложил, что чувствуется поддержка населения освобожденных территорий, так как оно понимает, что происходит защита права на мирную жизнь и счастливое детство детей.

Золотов добавил, что что в ходе СВО войска национальной гвардии выполняют широкий круг задач и обеспечивают правопорядок и безопасность, а также налаживают мирную жизнь в ЛДНР и в Запорожской и Херсонской областях.