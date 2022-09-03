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Путин обсудил с Эрдоганом по телефону ситуацию на Украине и ЗАЭС

Алексей Курильченко
12:15 03.09.2022
Президент Турции отметил вклад России в организацию визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.
Путин обсудил с Эрдоганом по телефону ситуацию на Украине и ЗАЭС
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со свои турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе беседы особое внимание было уделено ситуации на Украине и, в частности, на Запорожской атомной электростанции.

«Реджеп Тайип Эрдоган отметил конструктивную роль России в организации миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС», - сообщает сайт Кремля.

Также президенты рассмотрели ход реализации договоренностей по вывозу зерна из украинских портов. Обсуждались и вопросы дальнейшего сотрудничества двух стран с учетом результатов переговоров в Сочи 5 августа. Также Эрдоган выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Горбачева.

Напомним, 5 августа в сочинском санатории «Русь» состоялись переговоры Путина и Эрдогана. Это был первый с начала спецоперции на Украине визит в Россию лидера страны - члена НАТО.

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