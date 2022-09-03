Путин и Эрдоган обсудили ход работ по заключенному ранее соглашению об экспорте зерна

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Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили вопросы многопланового двустороннего сотрудничества. В ходе беседы они также коснулись хода реализации заключенного ранее в Стамбуле соглашения об экспорте зерна.

Была затронута также ситуация на Украине. Эрдоган высказался о роли РФ в организации миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.

Лидеры подтвердили настрой на расширение экономических связей, включая продвижение совместных энергетических проектов.