Киевский режим как мог старался помешать приезду экспертов: задержать на пропускных пунктах, обстреливать населенные пункты на пути кортежа, а заодно вновь выпустить снаряды по самой станции и Энергодару.

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Глава миссии МАГАТЭ Рафаэль Гросси лично осмотрел и тщательно изучил все повреждения Запорожской АЭС. Вместе с ним - эксперты из 10 стран. В первую очередь ВСУ пытались своими обстрелами уничтожить инфраструктуру, без которой нормальная работа станции будет невозможна. Почти все линии электропередачи оборваны. Более 60 попаданий гаубиц и следов от разрывов дронов-камикадзе - только за последние три дня. В зданиях практически не осталось остекления, стены иссечены осколками.

Но этого визита могло не быть. Киев старался всячески помешать приезду экспертов: сначала комиссию пытались задержать на пропускных пунктах между Россией и Украиной, затем украинская артиллерия обстреляла населенные пункты на пути кортежа МАГАТЭ, а заодно вновь досталось Запорожской АЭС и Энергодару.

Внимание иностранной прессы во многом привлекает еще одно неоспоримое доказательство украинских обстрелов: это снаряд 150 калибра реактивной системы залпового огня «Ураган», который упал в сотне метров от реакторов и в нескольких десятках метров от хранилища ядерного топлива.

В Энергодаре не менее напряженно: люди остались без света и воды, накануне несколько человек погибли, десятки ранены. Люди спасаются в подвалах вместо того, чтобы отвести детей на 1 сентября. Учебный год сорван. ВСУ хотели посеять панику в городе и захватить атомную станцию силой. Украинский десант высадился на берегу неподалеку от нее. В Минобороны РФ считают, что это была еще одна заранее спланированная провокация киевского режима против визита МАГАТЭ. Российские военнослужащие отразили атаку украинских диверсантов. Это не смогли не отметить представители ООН.

Обращение с просьбой сделать все возможное, чтобы обстрелы прекратились к МАГАТЭ подписали 26 000 жителей Запорожской области. Документ передали лично Гросси в руки. А так же вручили осколок снаряда. Глава агентства обещал помочь. В искренности его намерений публично усомнился президент Украины Владимир Зеленский, который в своем обращении к гражданам фактически назвал все происходящее на АЭС фикцией и обманом. Однако объективные выводы можно будет сделать уже совсем скоро: Россия отправила запрос на проведение очередного заседания Совбеза ООН 6 сентября и предложила пригласить на него Рафаэля Гросси и генсека ООН Антониу Гутерриша, чтобы они представили подробные доклады о ситуации на атомной электростанции. Сейчас на ЗАЭС продолжают работу пять представителей МАГАТЭ. Планируется, что эксперты агентства будут находиться там постоянно.