Глава МВД Финляндии потеряла сознание на брифинге по ЧП на «Северных потоках»

© Видео: @ivan_8848, Twitter © Фото: @ivan_8848, Twitter

Глава МВД Финляндии Криста Микконен потеряла сознание во время вечернего правительственного брифинга, посвященного ситуации с газопроводом «Северный поток». Это следует из трансляции мероприятия на канале кабинета министров в интернете.

На видео видно, как пришедшие помощники помогали главе МВД Финляндии подняться и покинуть комнату. О дальнейшем состоянии Кристы Микконен не сообщается.

Ранее Генеральная прокуратура Российской Федерации сообщила, что по факту повреждения «Северных потоков» возбуждено дело об акте международного терроризма. ГП РФ сообщает, что в результате данных действий Российской Федерации причинен существенный экономический ущерб.

Напомним, на газопроводах «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2» произошло ЧП с повреждением труб. Позднее шведские сейсмологи сообщили о двух мощных подводных взрывах, случившихся в момент, когда узнали о повреждениях. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке - 2» произошли в результате умышленных действий. Российская Федерация, в свою очередь, готова рассмотреть предложения от Европейского союза о расследовании утечек на «Северных потоках».