ГП РФ: по факту повреждения «Северных потоков» возбуждено дело об акте международного терроризма

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Генеральная прокуратура Российской Федерации инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов «Северный поток». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«В результате данных действий Российской Федерации причинен существенный экономический ущерб. В связи с наличием признаков преступления, предусмотренного частью 1 статьи 361 УК РФ (акт международного терроризма), по направленным Генеральной прокуратурой Российской Федерации в порядке пункта 2 части 2 статьи 37 УПК РФ материалам Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело», - говорится в заявлении Генпрокуратуры РФ.

Сообщается, что по данным газопроводам поставлялся природный газ в страны Евросоюза из России как для промышленного пользования, так и для отопления жилых помещений. Согласно заявлению ГП РФ, начато предварительное следствие.

Ранее первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что на 30 сентября назначено экстренное заседание Совбеза ООН по вопросу ЧП на «Северных потоках». Заседание ожидается в 15:00 по Нью-Йорку.

Напомним, на газопроводах «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2» произошло ЧП с повреждением труб. Позднее шведские сейсмологи сообщили о двух мощных подводных взрывах, случившихся в момент, когда узнали о повреждениях. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке - 2» произошли в результате умышленных действий. Российская Федерация, в свою очередь, готова рассмотреть предложения от Европейского союза о расследовании утечек на «Северных потоках».