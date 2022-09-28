Россия может рассмотреть предложения от ЕС о расследовании утечек на «Северных потоках»

Пока таких обращений не поступало, но, если такие будут, РФ их рассмотрит, как сказали в российском МИД.

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В МИД РФ заявили, что Россия может рассмотреть предложения от стран ЕС о совместном расследовании инцидентов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2». Замглавы МИД Александр Грушко ответил на вопрос о возможном сотрудничестве в расследовании.

«Если будут обращения какие-то, рассмотрим. Пока таковых не поступало, насколько я знаю», - приводит его слова РИА Новости.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предположил, что произошедшие инциденты являются результатом преднамеренных действий. Он заверил, что Евросоюз поддержит любое расследование, направленное на выяснение обстоятельств.