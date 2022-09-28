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Боррель назвал утечки на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2» результатом преднамеренных действий

Анастасия Бобылева
10:59 28.09.2022
В Евросоюзе предположили, что недавно произошедшие инциденты на газопроводах - результат умышленных действий.
Боррель назвал утечки на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2» результатом преднамеренных действий
© Фото: Cover Images, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке - 2» произошли в результате умышленных действий. Об этом он пишет на сайте Совета ЕС.

«Вся доступная информация указывает на то, что эти утечки являются результатом преднамеренного действия. Мы поддержим любое расследование, направленное на получение полной ясности о том, что произошло и почему», - говорится в заявлении.

Боррель добавил, что намеренные действия по дестабилизации энергетической инфраструктуры в Европе получат «решительный ответ». К тому же европейские страны, по его словам, предпринимают шаги, чтобы обезопасить себя от подобных действий и уменьшить их влияние.

Недавно стало известно о нештатных ситуациях на «Северном потоке» и «Северном потоке - 2», где были повреждены трубы. Спустя какое-то время шведские сейсмологи сообщили о двух мощных подводных взрывах, случившихся как раз тогда, когда узнали о повреждениях. Однако версия внешнего вмешательства в ситуацию тоже довольно популярна.

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