Колоссальные убытки: что известно об аварии на «Северных потоках»

Только по предварительным оценкам ущерб из-за прорыва труб и утечки газа может составить более двух миллиардов долларов.

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Огромные бурлящие пятна на поверхности Балтийского моря фиксируют экипажи вертолетов ВВС Дании. Диаметр самого большого - тысяча метров. Так выглядят районы утечек из газопроводов «Северный поток». Первыми их обнаружили норвежские военные летчики и передали координаты датчанам. Копенгаген уже направил к месту утечек фрегат и экологическое судно для мониторинга.

«Это очень тревожные новости. Действительно, речь о неких разрушениях в трубе - пока непонятно, какого характера - в датской экономической зоне. И действительно, значительно упало давление. Это совершенно беспрецедентная ситуация, которая требует срочного разбирательства. Мы чрезвычайно обеспокоены этими новостями», - указал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Сообщения о резком падении давления в трубе «Северного потока - 2» поступили в ночь на понедельник. А вскоре стало известно и о нештатной ситуации на обеих нитках «Северного потока - 1». Трубы повреждены в Балтийском море в районе острова Борнхольм между Польшей и Швецией.

Расстояние между точками утечек на газопроводах составляет около 70 километров, а повреждения на трубах «Северного потока - 1» расположены всего в трех с половиной километрах друг от друга. Внятной информации о возможных причинах не было вплоть до вечера вторника, пока в эфире телеканала SVT шведские сейсмологи не сообщили о двух мощных подводных взрывах, зафиксированных ими почти сутки назад.

«Хорошо видно, как волны отскакивают от дна к поверхности. Нет никаких сомнений, что это был взрыв. У нас даже есть станция в Каликсе, которая зафиксировала эти данные», - сообщил доцент кафедры сейсмологии шведской национальной сейсмической сети SNSN Бьорн Лунд.

До появления этих комментариев одной из приоритетных версий и эксперты, и журналисты посчитали диверсию.

«Когда с небольшим промежутком времени в разных местах, при этом не очень далеко друг от друга... происходят такие же инциденты с двумя нитками еще одного газопровода, "Северного потока - 1", это свидетельствует, что, скорее всего, было воздействие намеренное неустановленной группы лиц», - обозначил заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Немецкая газета Tages Spiegel со ссылкой на свои источники развивает версию, указывая, что для совершения подобной атаки потребовалось бы участие сил специального назначения, например, боевых водолазов или подводной лодки.

«Вероятнее всего, это было сделано с помощью подводного беспилотника. Сегодня такие технологии доступны большому числу государств. Есть несколько десятков стран, которые разрабатывают подобные проекты, но лучше всех, конечно, Соединенные Штаты. Самый большой подводный беспилотник у них, и множество маленьких, которые объединяются в сеть с надводными кораблями», - объяснил заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений, дипломат академии МИД России Вадим Козюлин.

Еще в начале августа немецкая пресса писала об активности американских судов в районе, где произошла авария на газопроводах. А пять дней назад экспедиционный отряд ВМС США во главе с универсальным десантным кораблем «Кирсардж» завершил выполнение задач в Балтийском море и проследовал в Северное море. При этом, как раз около острова Борнхольм, американцы отключили системы автоматической идентификации судов.

В Telegram-каналах, специализирующихся на военной тематике, обратили внимание на маневры вертолета из состава авиакрыла «Кирсарджа». Сервис, отслеживающий полеты, зафиксировал, как он в течение нескольких дней курсировал вдоль трассы «Северного потока» и между точками, где в последствии и зафиксировали утечки газа.

«Конечно, нужно искать интересантов таких ходов. Интересы большого Запада, так называемого, коллективного Запада - это политические круги Евросоюза, ну и, прежде всего, это американцы», - заявил Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.

Аварию на «Северных потоках» прокомментировали в Евросоюзе. Там заявили, что она сейчас не влияет на ситуацию, поскольку первый отключен из-за неисправности турбины, а второй так и не был введен в эксплуатацию. Но происшествие потребует повышенного внимания к энергобезопасности.

Оператор газопровода Nord Stream заявил, что разрушения на газопроводе беспрецедентны, а оценить сроки восстановления магистралей вообще не представляется возможным.

«Первое, что необходимо там сделать - это обследовать сам газопровод. Тем более, что там глубины небольшие. Посмотреть на характер повреждений. Но на любые работы в данной акватории нужно получить разрешение датских властей. Дания... всегда тянула со всевозможными разрешениями. Например, когда строился "Северный поток - 2" они несколько месяцев не давали ни разрешения, ни отказа и всячески затягивали работы», - отметил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.

Только по предварительным оценкам ущерб из-за прорыва труб и утечки газа может составить более двух миллиардов долларов. На аварию отреагировали сырьевые биржи. Стоимость топлива в Европе резко выросла почти до двух тысяч долларов за тысячу кубов. Расследованием ЧП на «Северных потоках» начали заниматься Дания и Швеция, а также компания оператор Nord Stream.