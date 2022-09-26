Жители Ижевска несут цветы и игрушки к мемориалу у школы, где произошла стрельба: видео

Жители города несут к мемориалу на месте массового убийства цветы и игрушки.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Опубликованы кадры с места мемориала у школы в городе Ижевск, где 26 сентября произошла стрельба.

На видео видно, как жители города несут к школе, где произошло массовое убийство, цветы и игрушки.

Ранее Минздрав России сообщил, что 12 пострадавших при стрельбе в Ижевске находятся в тяжелом состоянии. Согласно заявлению ведомства, в настоящий момент под наблюдением врачей в больницах Ижевска находятся 23 пациента, из них 21 ребенок.

Напомним, что сообщения о стрельбе в школе №88 на Пушкинской улице в городе Ижевск поступили утром 26 сентября. В результате трагедии погибли пятнадцать человек, 11 из которых - дети. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава российского государства Владимир Путин скорбит из-за гибели людей в ижевской школе. Из подмосковного аэропорта Жуковский в Ижевск прибыл транспортный самолет МЧС РФ Ил-76 для эвакуации пострадавших при стрельбе в школе.