В стране и мире Песков: Путин скорбит в связи с гибелью людей после стрельбы в ижевской школе Анастасия Бобылева По имеющейся информации, там погибли тринадцать человек - шесть взрослых и семь детей. © Фото: пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский президент Владимир Путин скорбит из-за гибели людей в ижевской школе, где бывший выпускник ворвался в класс и начал стрелять. «Трагические новости из Ижевска, президент Путин глубоко скорбит в связи с гибелью людей и детей в школе, где произошел террористический акт», - прокомментировал Песков. По последним данным, после стрельбы погибли тринадцать человек, среди них - семь детей. Сам стрелявший также погиб. Он некоторое время отстреливался от полиции, затем покончил с собой. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика