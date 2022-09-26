Минздрав РФ сообщил, что 12 пострадавших при стрельбе в Ижевске находятся в тяжелом состоянии

В настоящий момент под наблюдением врачей в больницах Ижевска находятся 23 пациента, из них 21 ребенок.

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Под наблюдением медиков в больницах Ижевска находятся 23 пациента, которые пострадали при стрельбе в ижевской школе, состояние 12 человек оценивается как тяжелое, у остальных - средней степени тяжести. Об этом сообщает Минздрав Российской Федерации.

«В настоящий момент под наблюдением врачей в больницах Ижевска находятся 23 пациента, из них 21 ребенок. Состояние 12 человек оценивается как тяжелое, остальные - в состоянии средней степени тяжести», - говорится в Telegram-канале ведомства.

В ведомстве отметили, что на данный момент министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко проводит обход пациентов для принятия решения о тактике лечения и необходимости санитарной эвакуации в федеральные центры.

Напомним, что сообщения о стрельбе в школе №88 на Пушкинской улице в городе Ижевск поступили утром 26 сентября. В результате трагедии погибли пятнадцать человек, 11 из которых - дети. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава российского государства Владимир Путин скорбит из-за гибели людей в ижевской школе. Из подмосковного аэропорта Жуковский в Ижевск прибыл транспортный самолет МЧС РФ Ил-76 для эвакуации пострадавших при стрельбе в школе.