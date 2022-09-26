Спецборт МЧС РФ прибыл в Ижевск для эвакуации пострадавших при стрельбе в школе

По сообщению МЧС РФ, самолет приземлился в аэропорту Ижевска для проведения санитарной эвакуации пострадавших в Москву.

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Самолет Ил-76 МЧС Российской Федерации с врачами и психологами приземлился в аэропорту Ижевска для эвакуации в Москву пострадавших при стрельбе в школе. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.

«Самолет приземлился в аэропорту города Ижевска для проведения санитарной эвакуации пострадавших в Москву», - сообщили в МЧС РФ.

По последним данным, число погибших в результате стрельбы в школе в Ижевске увеличилось до 15 человек, в том числе 11 детей, ранения получили 24, среди них - 22 ребенка. Нападавший через какое-то время покончил с собой.