Число погибших в результате стрельбы в школе в Ижевске увеличилось до 15 человек

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Следственный комитет РФ сообщил об увеличении количества жертв стрельбы в школе Ижевска. По данным ведомства, погибли до 15 человек, в том числе 11 детей. Из погибших взрослых это охранник и учителя. Также были ранены 24 человека, в том числе 22 школьника.

Ранее сообщалось, что сегодня утром в школу №88 ворвался мужчина и открыл стрельбу во время уроков. Далее ученикам и учителям было сказано забаррикадироваться и закрыть двери до приезда правоохранителей. Через какое-то время нападавший застрелился.

Нападавшим оказался уроженец города Ижевска и выпускник этой школы Артем Казанцев, 1988 года рождения. Он пришел с двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами.

Следователи проводят обыски на месте жительства мужчины. Проверяется его приверженность неофашистским взглядам и нацистской идеологии. В связи с произошедшими событиями в Удмуртии объявлен траур, он продлится до 29 сентября.