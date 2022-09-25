Изолировать Россию не удалось: как прошла 77-я Генассамблея ООН

Запад использует неприкрытое давление и шантаж, но РФ не собирается отступать от своей позиции.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Ryan Rahman, Keystone Press Agency, globallookpress

Первая за три года очная Генассамблея ООН, на которую приехали лидеры государств со всего мира, должна была продемонстрировать единение мирового сообщества после пандемии коронавируса. Однако она лишь еще больше усугубила в нем раскол. Запад использует неприкрытое давление и шантаж, но Россия не собирается отступать от своей позиции.

«Сегодня решается вопрос о будущем миропорядка – это ясно любому непредвзятому наблюдателю. Вопрос в том, будет ли это порядок с одним гегемоном, заставляющим всех жить по своим пресловутым «правилам», выгодным только ему. Или это будет демократичный, справедливый мир - мир без шантажа и запугивания неугодных, без неонацизма и неоколониализма. Россия твердо выбрала второй вариант», - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Генассамблее.

Стараниями коллективного Запада разрушена вся система международных отношений и обесточены правовые механизмы. А сами архитекторы этой новой системы моментально превращаются из демократий в тоталитарные государства, когда речь идет об их интересах. Именно диктатура Запада и его курс на то, чтобы сделать из Украины фашистское государство, и заставили Москву начать спецоперацию.

На пресс-конференции после выступления Сергей Лавров еще раз подчеркнул, что страны Запада фактически участвуют в конфликте на Украине, накачивая страну оружием. России об этом прекрасно известно.

Но страны запада то ли не слышат, то ли делают вид, что не слышат аргументов России. Президент США Джо Байден в ходе выступления на Генассамблее даже исказил смысл слов Владимира Путина из последнего телеобращения к гражданам. Он заявил, что Россия угрожает Западу ядерным оружием. Хотя российский лидер предостерегал тех, у кого возникнет соблазн использовать арсенал.

Генассамблея в целом запомнится крайне странными заявлениями. Так, президент Колумбии предложил легализовать тяжелые наркотики. Из-за борьбы с плантациями листьев коки якобы страдают тропические леса Амазонки.

А Владимир Зеленский вопреки установленным правилам приезжать в Нью-Йорк не стал и выступил по видеосвязи. Он представил новую формулу мира.

«Первый пункт нашей формулы мира. Комплексный пункт. Наказание. Наказание за агрессию. Наказание за нарушение границ и территориальной целостности. Наказание, которое должно действовать до восстановления международно признанных границ. Чего нет в нашей формуле? Нейтралитета. Те, кто говорят о нейтралитете, когда человеческие ценности и мир находятся под угрозой, имеют в виду нечто другое», - сказала украинский президент.

Примерно такой же речью разразился и французский лидер Эммануэль Макрон. Он заявили, что будет стремиться к миру посредством осуждения вторжения в суверенное государство. Ответ прозвучал незамедлительно - на Совете Безопасности ООН. Сергей Лавров обвинил в безнаказанности сам киевский режим и страны Запада и открыто назвал их участниками конфликта.

С конкретными предложениями выступает Китай. По итогам переговоров Владимира Путин и Си Цзиньпина в Самарканде министр иностранных дел Ван И озвучил в Нью-Йорке свою формулу мира.

«Главным приоритетом для сторон является возобновление диалога без предварительных условий. Крайне важно прекратить огонь и остановить кровопролитие. Китай не будет сидеть сложа руки, не говоря уже о том, чтобы подливать масла в огонь, и будет в дальнейшем этого придерживаться», - сказал глава МИД КНР.

Тем временем Брюссель вообще рекомендовал воздержаться от контактов с Москвой. И в последний момент от встречи с Лавровым был вынужден отказаться президент Кипра Никос Анастасиадис. Не состоялись переговоры и с министрами иностранных дел Франции и Германии.

Зато переговоры с ним провел сербский президент Александр Вучич. До этого он выступил на Генассамблее ООН, вновь напомнив о бомбардировках НАТО Югославии в обход устава ООН.

Крайне болезненную реакцию ЕС вызвала и встреча Сергея Лаврова с венгерским коллегой Петером Сийярто. Он рассказал о наращивании поставок газа из России на фоне энергетического кризиса в Европе, начале строительства совместного предприятия с Росатомом и выступил против нового пакета антироссийских санкций.

«Вы знаете, что наша позиция кристально ясна. Мы не видим никакой разумной причины принимать новый пакет санкций, особенно что касается энергетики. Мы не готовы заставлять венгров платить за то, за что они не несут никакой ответственности», - заявил Петер Сийярто.

За неполные четыре дня пребывания в Нью-Йорке у Сергея Лаврова прошло более 40 двусторонних встреч и переговоров. Это очередное доказательство бесперспективности и тщетности попыток изоляции России.

О том, как Россию безуспешно пытаются изолировать от мирового сообщества - смотрите в сюжете Константина Коковешникова для программы «Главное с Ольгой Беловой»