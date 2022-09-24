Лавров назвал Евросоюз жестким диктаторским образованием

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Европейский союз становится жестким и диктаторским образованием. Об этом в субботу в ходе пресс-конференции по итогам 77-й сессии Генассамблеи ООН заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

«Это высокомерие, чувство вседозволенности, исключительности. Только они имеют право выносить суждения. То, что госпожа фон дер Ляйен сказала про итальянские выборы, было восхитительно. До таких угроз, я не припомню, докатывался ли кто-либо из руководителей Евросоюза», - сказал Лавров.

Таким образом он прокомментировал заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Она недавно пригрозила Италии мерами вмешательства в случае победы на парламентских выборах правой коалиции.

Напомним, ранее Сергей Лавров заявил, что следующая линия обороны НАТО может пройти по Южно-Китайскому морю. По его словам, Североатлантический блок постоянно продвигался на восток после исчезновения СССР.