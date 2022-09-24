Захарова: зарубежные делегаты выстроились в очередь к Лаврову после его речи в ООН

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Представители множества зарубежных делегаций спешили пожать руку и переговорить с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым после его сегодняшнего выступления на 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Будни изоляции. Вышли ли делегаты из зала, когда на трибуне был Министр иностранных дел России? О, да. Чтобы успеть пожать ему руку», - написала Мария Захарова в Telegram.

Она добавила, что Россия сейчас определяет будущее человечества, чтобы оно было свободным.