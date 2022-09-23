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Венгрия, Мексика, Сербия: как проходят встречи Лаврова на полях Генассамблеи ООН

Константин Коковешников
Максим Крюков
21:41 23.09.2022
Любопытная ситуация сложилась с министрами иностранных дел Франции и Германии, которые вначале направили в адрес российской делегации запрос о встрече с Лавровым, но потом куда-то пропали.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Lev Radin, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Кризис в отношениях с Западом является результатом «крестового похода» НАТО против России. Об этом на полях Генассамблеи в Нью-Йорке заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Там у него состоялась целая серия двусторонних встреч, в том числе с венгерским коллегой Петером Сийярто, переговоры с которым вызвали крайне болезненную реакцию Евросоюза. Так, официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза Петер Стано заявил, что «в ЕС есть понимание, что в настоящий момент нет смысла взаимодействовать с Россией». Именно по этой причине от встречи с Сергеем Лавровым вынужден был отказаться даже президент Кипра Никос Анастасиадис.

Как заявили в его правительстве, это было продиктовано решением, принятым на полях ГА ООН по итогам экстренной встречи министров иностранных дел Европейского союза, которая, в свою очередь, состоялась после недавнего выступления российского президента Владимира Путина. Так вот сегодня Брюссель не рекомендует вообще какие-либо двусторонние контакты с Москвой.

Любопытная ситуация сложилась с министрами иностранных дел Франции и Германии, которые вначале направили в адрес российской делегации запрос о встрече с Лавровым, но потом куда-то пропали.

«Направив свои запросы на переговоры с Сергеем Лавровым «на полях» сессии ГА ООН и получив от российской стороны предложения по времени встреч, делегации ЕС пропали с радаров. Видимо, получили от Вашингтона ЦУ залечь на дно», - написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Глава российского внешнеполитического ведомства от этого не очень сильно расстроился - даже с учетом освободившегося времени в его достаточно плотном графике и так не было ни одной свободной минуты. Сегодня у Сергея Лаврова запланировано 13 двусторонних встреч. Первая из них состоялась с министром иностранных дел Мексики. Это страна - хотя и граничит с США - выступает против введения санкций против России. Об этом с трибуны Генассамблеи говорил президент Мексики, и это в разговоре со «Звездой» подтвердил представитель его правительства.

«Мексика решила опираться на собственное решение не вводить санкции, особенно если они не были приняты на Совете безопасности», - сказал глава МИД Мексики Марсело Эбрард.

Отдельное внимание, конечно же, приковано к переговорам Сергея Лаврова с президентом Сербии Александром Вучичем. Какой-либо информации о переносе или отмене этой встречи пока не поступало. И, зная братский характер отношений Москвы и Белграда, на это вряд ли приходится рассчитывать.

Ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров на полях Генассамблеи ООН обсудил с генеральным секретарем организации Антониу Гутерришем реализацию продуктовой сделки. Стороны подтвердили необходимость полного исполнения достигнутых ранее договоренностей, говорится в заявлении МИД России.

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