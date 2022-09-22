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Захарова назвала «абсолютно неприличным» ложное цитирование Байденом речи Путина

Виктория Ивашечкина
09:01 22.09.2022
По словам официального представителя МИД РФ, американский политик приписал президенту России слова о том, что «наша страна угрожает миру ядерным оружием».
Захарова назвала «абсолютно неприличным» ложное цитирование Байденом речи Путина
© Фото: Sean Kilpatrick, KeystonePressAgency, globallookpress
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «абсолютно неприличным» ложное цитирование президентом США Джо Байденом речь президента РФ Владимира Путина о «ядерной угрозе».

«Что касается выступления президента США, то я считаю абсолютно неприличным то, с чего оно началось, и то, что стало мейнстримом, оно было выстроено вокруг нашей страны», - отметила Захарова в прямом эфире «Соловьев Live».

По словам официального представителя МИД, Джо Байден приписал Путину слова о том, что «наша страна угрожает миру ядерным оружием».

Ранее издание Politico написало о том, что Белый дом внес правки в речь президента США Джо Байдена на Генассамблее ООН в связи с заявлениями Владимира Путина.

В среду, 21 сентября, российский лидер во время обращения к нации поддержал решение о проведении референдумов о вхождении в состав РФ в республиках Донбасса, а также на территориях Украины, которые контролируют силы ВС РФ, ЛНР и ДНР. Также Путин объявил частичную мобилизацию в России. 

Кроме этого, президент России заявил, что сегодняшней целью Запада является разобщить и уничтожить РФ. По словам Путина, Украина стала антироссийским плацдармом.

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