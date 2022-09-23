Армия Армия Армия

Ответы на все вопросы: что объяснили в Генштабе ВС РФ о частичной мобилизации в России

Россина Бодрова
02:16 23.09.2022
О частичной мобилизации россиян президент Владимир Путин объявил в телеобращении в минувшую среду, 21 сентября.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

За первые сутки проведения частичной мобилизации в военные комиссариаты, не дожидаясь получения повестки, самостоятельно прибыли порядка 10 тысяч человек. Об этом рассказали в Генштабе ВС РФ. Там сегодня выступили с подробными разъяснениями, как будет проходить набор и кого он коснется. Например, очередности призыва не установлено, но некий приоритет все же существует.

«В рамках частичной мобилизации будут призываться категории граждан, которые необходимы для выполнения задач. Это, конечно же, стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители. Необходимо понимать, что количество призываемых граждан определено штатной потребностью комплектуемых воинских частей. Одним из основных факторов является наличие у граждан, призываемых из запаса, боевого опыта», - объяснил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ Владимир Цимлянский.

Рассказали в оборонном ведомстве и о возрасте тех, кто подлежит набору.

«В соответствии с российским законодательством, подлежат призыву на военную службу по мобилизации граждане, имеющие воинские звания рядового и сержантского состава - в возрасте до 35 лет, младших офицеров - до 50 лет, старших офицеров - до 55 лет», - разъяснил Цимлянский.

Среди часто задаваемых вопросов: попадают ли под мобилизацию женщины? 

«Конечно же имеются такие должности, которые могут замещаться женщинами, имеющими соответствующие военно-учетные специальности. К ним относятся, например, медицинские работники, но потребность в таких специалистах минимальная», - отметил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ.

Существуют и законные основания для освобождения от призыва. Под эту категорию подходят:

«Забронированные граждане, к ним относятся работники предприятий ОПК; граждане, признанные временно не годными к военной службе по состоянию здоровья; граждане, занятые постоянным уходом за членом семьи либо являющимися инвалидами I группы; граждане, имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет, граждане, матери которых, кроме них имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа; если военный пенсионер, независимо от принадлежности к силовым ведомствам, находится в отставке, то есть ему больше 65 лет или по состоянию здоровья, и он снят с воинского учета, он не подлежит призыву по мобилизации», - подчеркнул Владимир Цимлянский.

Квот по численности мобилизуемых - нет. При этом количество граждан призываемых из запаса, не будет превышать 1% от общего количества. Не подлежат призыву те, кто постоянно проживает за пределами страны, но только в том случае, если они не стоят на воинском учете. Всем призванным по мобилизации автоматически положен статус, выплаты и все социальные гарантии военнослужащих-контрактников.

«Гражданину, призванному по мобилизации, будет ежемесячно начисляться денежное довольствие в соответствии с окладами по воинскому званию и должности, различные надбавки, связанные с условиями прохождения службы, и страховые выплаты», - сказал Цимлянский.

Денежные средства будут начисляться на персональный счет военнослужащего и по его желанию могут в полном объеме или частично переводиться членам его семьи. Правительством создан колл-центр для подробного разъяснения всех возникающих вопросов о проведении частичной мобилизации.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:35 Армия
В Генштабе ВС РФ рассказали, как будет проходить осенний призыв на фоне частичной мобилизации
20:09 В стране и мире
Правительство России одобрило проект нового трехлетнего бюджета
18:36 Армия
Видео
В Минобороны России рассказали, как семья может получать заработную плату мобилизованного
16:55 В стране и мире
Военком Якутии заявил, что мобилизованные будут получать от 205 тысяч рублей в месяц
18:26 В стране и мире
Видео
Умер военный корреспондент «Звезды» Максим Гриценко
Популярное
Песков объяснил, зачем нужен пропущенный 7-й пункт в указе о частичной мобилизации
Видео
Шойгу заявил, что мобилизованные будут иметь статус и денежное содержание военнослужащих по контракту
Видео
Шойгу: военнослужащие по призыву в зону спецоперации отправляться не будут
Видео
«Ты че такой суровый?»: Путин с шутки начал встречу с инженерами в Новгороде
Видео
Путин пообещал использовать все имеющиеся в распоряжении средства для защиты России
Видео
Бойцы «Вагнера» рассказали об израильском наемнике, воевавшем за ВСУ под Артемовском
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.