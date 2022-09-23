Ответы на все вопросы: что объяснили в Генштабе ВС РФ о частичной мобилизации в России

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За первые сутки проведения частичной мобилизации в военные комиссариаты, не дожидаясь получения повестки, самостоятельно прибыли порядка 10 тысяч человек. Об этом рассказали в Генштабе ВС РФ. Там сегодня выступили с подробными разъяснениями, как будет проходить набор и кого он коснется. Например, очередности призыва не установлено, но некий приоритет все же существует.

«В рамках частичной мобилизации будут призываться категории граждан, которые необходимы для выполнения задач. Это, конечно же, стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители. Необходимо понимать, что количество призываемых граждан определено штатной потребностью комплектуемых воинских частей. Одним из основных факторов является наличие у граждан, призываемых из запаса, боевого опыта», - объяснил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ Владимир Цимлянский.

Рассказали в оборонном ведомстве и о возрасте тех, кто подлежит набору.

«В соответствии с российским законодательством, подлежат призыву на военную службу по мобилизации граждане, имеющие воинские звания рядового и сержантского состава - в возрасте до 35 лет, младших офицеров - до 50 лет, старших офицеров - до 55 лет», - разъяснил Цимлянский.

Среди часто задаваемых вопросов: попадают ли под мобилизацию женщины?

«Конечно же имеются такие должности, которые могут замещаться женщинами, имеющими соответствующие военно-учетные специальности. К ним относятся, например, медицинские работники, но потребность в таких специалистах минимальная», - отметил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ.

Существуют и законные основания для освобождения от призыва. Под эту категорию подходят:

«Забронированные граждане, к ним относятся работники предприятий ОПК; граждане, признанные временно не годными к военной службе по состоянию здоровья; граждане, занятые постоянным уходом за членом семьи либо являющимися инвалидами I группы; граждане, имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет, граждане, матери которых, кроме них имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа; если военный пенсионер, независимо от принадлежности к силовым ведомствам, находится в отставке, то есть ему больше 65 лет или по состоянию здоровья, и он снят с воинского учета, он не подлежит призыву по мобилизации», - подчеркнул Владимир Цимлянский.

Квот по численности мобилизуемых - нет. При этом количество граждан призываемых из запаса, не будет превышать 1% от общего количества. Не подлежат призыву те, кто постоянно проживает за пределами страны, но только в том случае, если они не стоят на воинском учете. Всем призванным по мобилизации автоматически положен статус, выплаты и все социальные гарантии военнослужащих-контрактников.

«Гражданину, призванному по мобилизации, будет ежемесячно начисляться денежное довольствие в соответствии с окладами по воинскому званию и должности, различные надбавки, связанные с условиями прохождения службы, и страховые выплаты», - сказал Цимлянский.

Денежные средства будут начисляться на персональный счет военнослужащего и по его желанию могут в полном объеме или частично переводиться членам его семьи. Правительством создан колл-центр для подробного разъяснения всех возникающих вопросов о проведении частичной мобилизации.