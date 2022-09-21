Володин предложил обсудить мобилизацию депутатов Госдумы
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить вопрос о мобилизации депутатов и сотрудников аппарата палаты, обладающих востребованными в ходе спецоперации специальностями. Заявление спикер сделал на заседании Думы.
«Давайте соберем тех, кто имеет опыт, кто работает с нами и хотел бы принять участие (в спецоперации. - Прим. ред.), (он. - Прим. ред.) может быть добровольцем, мы это только поддержим», - сказал Володин.
Спикер отметил, что в зале находятся коллеги, которые ранее выражали желание участвовать в специальной военной операции.
В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, планируется призвать 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса. Под мобилизацию попадают служившие люди, в первую очередь с боевым опытом и воинской учетной специальностью. Призывники и студенты вузов, ограниченно годные к военной службе граждане мобилизации не подлежат.