В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Собянин установил дополнительные выплаты для мобилизованных в Москве

Анна Касаткина
13:48 21.09.2022
По словам мэра, в зоне спецоперации уже находятся несколько тысяч добровольцев из Москвы.
Собянин установил дополнительные выплаты для мобилизованных в Москве
© Фото: Пресс-служба президента РФ
Читайте нас на:

Городские дополнительные меры материальной поддержки для добровольцев - участников спецоперации будут распространяться и на мобилизованных в Москве. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Мною были приняты решения о дополнительных мерах материальной поддержки добровольцев и их семей. Считаю необходимым полностью распространить эти городские меры поддержки и на тех граждан, которые будут призваны в Москве в соответствии с указом президента», - говорится в сообщении на сайте градоначальника.

По словам Собянина, сейчас в зоне спецоперации находятся несколько тысяч добровольцев из Москвы. Укомплектованы три батальона - «Донской», «Георгиевский» и «Маршала Катукова», уточнил мэр.

В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, планируется призвать 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса. Под мобилизацию попадают служившие люди, в первую очередь с боевым опытом и воинской учетной специальностью. Призывники и студенты вузов, ограниченно годные к военной службе граждане мобилизации не подлежат.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:08 В стране и мире
Россия и Белоруссия обсудили в Москве угрозы, исходящие от стран НАТО
13:48 В стране и мире
Совфед одобрил закон о лишении свободы на 10 лет за дезертирство и неявку на службу по призыву
13:48 В стране и мире
Собянин установил дополнительные выплаты для мобилизованных в Москве
13:33 В стране и мире
В Кремле заявили, что решений об изменении статуса СВО и военном положении нет
12:31 В стране и мире
Песков объяснил, зачем нужен пропущенный 7-й пункт в указе о частичной мобилизации
Популярное
Песков объяснил, зачем нужен пропущенный 7-й пункт в указе о частичной мобилизации
Видео
Шойгу заявил, что мобилизованные будут иметь статус и денежное содержание военнослужащих по контракту
Видео
Шойгу: военнослужащие по призыву в зону спецоперации отправляться не будут
Видео
Путин пообещал использовать все имеющиеся в распоряжении средства для защиты России
Видео
Бойцы «Вагнера» рассказали об израильском наемнике, воевавшем за ВСУ под Артемовском
Видео
Минобороны: ВКС РФ уничтожили более 150 боевиков ВСУ в Харьковской и Херсонской областях
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.