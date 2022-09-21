Собянин установил дополнительные выплаты для мобилизованных в Москве

По словам мэра, в зоне спецоперации уже находятся несколько тысяч добровольцев из Москвы.

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Городские дополнительные меры материальной поддержки для добровольцев - участников спецоперации будут распространяться и на мобилизованных в Москве. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Мною были приняты решения о дополнительных мерах материальной поддержки добровольцев и их семей. Считаю необходимым полностью распространить эти городские меры поддержки и на тех граждан, которые будут призваны в Москве в соответствии с указом президента», - говорится в сообщении на сайте градоначальника.

По словам Собянина, сейчас в зоне спецоперации находятся несколько тысяч добровольцев из Москвы. Укомплектованы три батальона - «Донской», «Георгиевский» и «Маршала Катукова», уточнил мэр.

В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, планируется призвать 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса. Под мобилизацию попадают служившие люди, в первую очередь с боевым опытом и воинской учетной специальностью. Призывники и студенты вузов, ограниченно годные к военной службе граждане мобилизации не подлежат.