Шойгу заявил, что ни о какой мобилизации студентов в РФ речь не идет

Мобилизации подлежат люди, проходившие службу, с боевым опытом и военной специальностью, подчеркнул министр.

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Частичная мобилизация в России ни при каких условиях не коснется студентов и призывников. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Ни о каких мобилизации, призыве студентов, обучающихся в ВУЗах, речи не идет. Ни при каких условиях. Все спокойно ходят на занятия, учатся», - сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

То же самое касается и призывников, которые продолжат проходить службу на территории РФ, уточнил Шойгу.

«У нас огромный мобилизационный ресурс, ресурс тех, кто отслужил, тех, кто имеет боевой опыт, военную специальность, у нас их почти 25 миллионов», - пояснил министр, уточнив, что число мобилизованных составит один процент или немного больше.

Ранее президент России Владимир Путин в обращении к нации объявил о проведении частичной мобилизации в России. Глава государства подчеркнул, что соответствующий указ уже подписан.