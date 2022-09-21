Шойгу заявил, что РФ планирует призвать 300 тысяч резервистов

Под мобилизацию подпадут отслужившие люди, в первую очередь с боевым опытом, имеющие военно-учетную специальность.

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В ВС РФ планируется призвать 300 тысяч резервистов, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Он отметил, что под мобилизацию подпадут отслужившие люди, в первую очередь с боевым опытом, имеющие военно-учетную специальность. Cтудентов и учащихся вузов частичная мобилизация не коснется.

То же самое касается и призывников, которые продолжат проходить службу на территории РФ, уточнил Шойгу.

В России с сегодняшнего дня объявляется частичная мобилизация, сообщил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что соответствующий указ уже подписан.