Шойгу заявил, что РФ планирует призвать 300 тысяч резервистов
Под мобилизацию подпадут отслужившие люди, в первую очередь с боевым опытом, имеющие военно-учетную специальность.
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В ВС РФ планируется призвать 300 тысяч резервистов, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Он отметил, что под мобилизацию подпадут отслужившие люди, в первую очередь с боевым опытом, имеющие военно-учетную специальность. Cтудентов и учащихся вузов частичная мобилизация не коснется.
То же самое касается и призывников, которые продолжат проходить службу на территории РФ, уточнил Шойгу.
В России с сегодняшнего дня объявляется частичная мобилизация, сообщил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что соответствующий указ уже подписан.