Экс-глава ЦРУ назвал главную ошибку Байдена, которая ослабляет США

Президент и его чиновники делают противоречивые заявления о Тайване.

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Американский лидер и его чиновники противоречат друг другу, делая заявления о Тайване. Это подрывает единство страны, считает бывший госсекретарь США и экс-глава ЦРУ Майк Помпео. По его словам, в проявлении непоследовательности нет ничего хорошего для США.

«Болтовня Байдена о Тайване ослабляет нас. Он говорит одно, а затем неоднократно позволяет Белому дому противоречить себе», — написал экс-руководитель Центрального разведывательного управления в Twitter.

Ранее Джо Байден заявил о готовности США защищать Тайвань в случае «вторжения» Китая. США якобы готовы вступить в вооруженный конфликт на стороне Тайбэя. Позже его советник Джейк Салливан уточнил, что слова президента об использовании американских войск носили «гипотетический» характер.

Ранее МИД Китая выразило США решительный протест из-за законопроекта о выделении военной помощи Тайваню. На эти нужды Вашингтон планирует в течение четырех лет выделить 4,5 миллиарда долларов. Ведомство отметило, что Пекин готов принять меры для защиты своего суверенитета в случае необходимости.

Обострение ситуации в Тайваньском проливе произошло в начале августа, после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Официальный Пекин счел это покушением на территориальную целостность Китая. После этого, вооруженные силы КНР провели масштабные учения с участием флота и боевой авиации в непосредственной близости от Тайваня.