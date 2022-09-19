Байден заявил о готовности США защищать Тайвань в случае «вторжения» Китая

При этом, президент США отметил, что официальный Вашингтон не поощряет попытки Тайваня к обретению независимости от Китая.

© Фото: Jim LoScalzo - Pool via CNP Consolidated News Photos Globallookpress

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил о намерении защищать Тайвань в случае «вторжения» Китая. Слова главы Белого дома приводит издание Reuters. При этом, 46-й президент США подчеркнул, что несмотря на сотрудничество, Вашингтон не поощряет Тайвань к обретению независимости от Китая.

Ранее министерство иностранных дел Китая выразило США решительный протест из-за законопроекта о выделении военной помощи Тайваню. На эти нужды Вашингтон планирует в течение четырех лет выделить 4,5 миллиарда долларов. Ведомство отметило, что Пекин готов принять меры для защиты своего суверенитета в случае необходимости.

Обострение ситуации в Тайваньском проливе произошло в начале августа, после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Официальный Пекин счел это покушением на территориальную целостность Китая. После этого, вооруженные силы КНР провели масштабные учения с участием флота и боевой авиации в непосредственной близости от Тайваня.