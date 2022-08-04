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Эффект «бабушки»: как Китай отвечает на визит Пелоси на Тайвань

Марина Крижановская
Кристина Пастушкова
02:48 04.08.2022
В ответ на визит представителя США на Тайвань Китай ввел против острова экономическую и военную блокаду: приостановлен импорт и экспорт различных товаров, начаты масштабные военные учения в шести точках Тайваньского пролива.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Simon Liu Taiwan Presidential Globallookpress
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Проводы Нэнси Пелоси из Тайбэя затянулись. Журналисты, официальные лица обступили ее, не давая подняться на борт. Всем им нужно было пожать руку, сфотографироваться на память. Прорвавшись к трапу, спикер поднималась на борт самолета почти бегом, и уже с самого верха жестом призывала свою делегацию поторопиться.

На прощание спикер палаты представителей Конгресса США помахала Тайваню рукой. Таким образом самый обсуждаемый в мире визит завершился.

Нэнси Пелоси провела в Тайбэе меньше суток. И за эти 20 часов обстановка в Азиатско-Тихоокеанском регионе накалилась до предела. Из-за санкций Китая Тайвань оказался в экономической блокаде.

В частности, главное таможенное управление КНР запретило ввоз продуктов питания более 100 компаний острова, приостановлен импорт свыше 3000 тысяч товаров из Тайваня.

При этом Китай - главный рынок сбыта тайваньских товаров. По данным агентства Bloomberg, в прошлом году товарооборот между КНР и островом превысил 380 миллиардов долларов. Потеря такого партнера наносит огромный ущерб местным производителям.

Вместе с тем, в качестве ответной меры на визит Пелоси Китай прекратил экспорт в Тайвань песка. Он нужен для изготовления кремниевых полупроводниковых приборов, которые регион производит для всего мира. На этой индустрии и на сельском хозяйстве держится экономика Тайваня.

«Дело не просто в том, чтобы найти песок как таковой. Нужен песок определенных марок и качества. Иначе для кремниевого производства он не годится. Может быть при поддержке военно-морского флота США будут пробивать блокаду, но это удорожит производство и сбыт», - считает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

В ответ на визит представителя США на Тайвань Китай не ограничился только экономической блокадой непокорной провинции. Войска КНР взяли остров в плотное кольцо. Народно-освободительная армия проводит масштабные военные учения - на море и в воздухе - на севере, юго-западе и юго-востоке от Тайваня в шести точках Тайваньского пролива. На официальных кадрах этих масштабных маневров - вся самая передовая военная техника армии КНР.

Также визит Пелоси на остров Тайвань спровоцировал настоящую волну военной активности, которая прокатилась от Индии до Австралии. Демонстрируют полную боевую готовность и другие страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

США и Индонезия проводят совместные учения на острове Суматра. К ним присоединились и военнослужащие из Сингапура, Японии и Австралии. Задействованы подразделения сухопутных войск, флот, авиация,  и силы специальных операций.

Подробнее о жесткой риторике китайского МИД в ответ на визит спикера палаты представителей Конгресса США на Тайвань, а также о том, как оценивают данный поступок в МИД России - в репортаже Кристины Пастушковой.

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