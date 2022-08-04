Эффект «бабушки»: как Китай отвечает на визит Пелоси на Тайвань

В ответ на визит представителя США на Тайвань Китай ввел против острова экономическую и военную блокаду: приостановлен импорт и экспорт различных товаров, начаты масштабные военные учения в шести точках Тайваньского пролива.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Simon Liu Taiwan Presidential Globallookpress

Проводы Нэнси Пелоси из Тайбэя затянулись. Журналисты, официальные лица обступили ее, не давая подняться на борт. Всем им нужно было пожать руку, сфотографироваться на память. Прорвавшись к трапу, спикер поднималась на борт самолета почти бегом, и уже с самого верха жестом призывала свою делегацию поторопиться.

На прощание спикер палаты представителей Конгресса США помахала Тайваню рукой. Таким образом самый обсуждаемый в мире визит завершился.

Нэнси Пелоси провела в Тайбэе меньше суток. И за эти 20 часов обстановка в Азиатско-Тихоокеанском регионе накалилась до предела. Из-за санкций Китая Тайвань оказался в экономической блокаде.

В частности, главное таможенное управление КНР запретило ввоз продуктов питания более 100 компаний острова, приостановлен импорт свыше 3000 тысяч товаров из Тайваня.

При этом Китай - главный рынок сбыта тайваньских товаров. По данным агентства Bloomberg, в прошлом году товарооборот между КНР и островом превысил 380 миллиардов долларов. Потеря такого партнера наносит огромный ущерб местным производителям.

Вместе с тем, в качестве ответной меры на визит Пелоси Китай прекратил экспорт в Тайвань песка. Он нужен для изготовления кремниевых полупроводниковых приборов, которые регион производит для всего мира. На этой индустрии и на сельском хозяйстве держится экономика Тайваня.

«Дело не просто в том, чтобы найти песок как таковой. Нужен песок определенных марок и качества. Иначе для кремниевого производства он не годится. Может быть при поддержке военно-морского флота США будут пробивать блокаду, но это удорожит производство и сбыт», - считает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

В ответ на визит представителя США на Тайвань Китай не ограничился только экономической блокадой непокорной провинции. Войска КНР взяли остров в плотное кольцо. Народно-освободительная армия проводит масштабные военные учения - на море и в воздухе - на севере, юго-западе и юго-востоке от Тайваня в шести точках Тайваньского пролива. На официальных кадрах этих масштабных маневров - вся самая передовая военная техника армии КНР.

Также визит Пелоси на остров Тайвань спровоцировал настоящую волну военной активности, которая прокатилась от Индии до Австралии. Демонстрируют полную боевую готовность и другие страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

США и Индонезия проводят совместные учения на острове Суматра. К ним присоединились и военнослужащие из Сингапура, Японии и Австралии. Задействованы подразделения сухопутных войск, флот, авиация, и силы специальных операций.

Подробнее о жесткой риторике китайского МИД в ответ на визит спикера палаты представителей Конгресса США на Тайвань, а также о том, как оценивают данный поступок в МИД России - в репортаже Кристины Пастушковой.