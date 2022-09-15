Китай выразил США решительный протест из-за закона о военной помощи Тайваню

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Министерство иностранных дел Китая выразило Соединенным Штатам Америки решительный протест из-за законопроекта о выделении военной помощи Тайваню. На эти нужды Вашингтон планирует в течение четырех лет выделить острову 4,5 миллиарда долларов. Ведомство отметило, что Пекин готов принять меры для защиты своего суверенитета в случае необходимости.

«Соответствующий законопроект серьезно нарушает обязательства США перед Китаем по тайваньскому вопросу, нарушает принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, он является вмешательством во внутренние дела Китая, нарушает международное право и основные нормы международных отношений, а также направляет серьезный ложный сигнал сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня», - заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Ранее стало известно, что Вашингтон просчитывает варианты введения санкций в отношении Китая. На применении экономических рычагов давления на Пекин настаивает руководство Тайваня, опасаясь китайского вторжения.