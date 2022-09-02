Успехи спецоперации, МАГАТЭ на ЗАЭС и форум «Армия»: о чем говорили на селекторном совещании МО РФ

На совещании также обсудили перспективные образцы техники для морской авиации, строительство учебно-тренировочного комплекса для летчиков и перспективных электромагнитных катапульт.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

«Создать иллюзию способности украинских войск вести наступление» - именно так сформулировал министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу цели офиса президента Украины, отправившего подразделения ВСУ в самоубийственную атаку на Николаево-Криворожском направлении. Основные события последних недель спецоперации, провокации ВСУ и попытки срыва визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС так же в центре внимания, как и итоги недавних крупных мероприятий по линии международного военно-технического сотрудничества.

«За последние две недели Вооруженные силы России совместно с подразделениями НМ ЛДНР взяли под контроль крупный узел обороны ВСУ в населенном пункте Пески. Взломана эшелонированная и подготовленная в инженерном отношении оборона националистов. При отступлении украинская армия оставила большое количество оружия и раненых. Всем пострадавшим российские военные медики оказали квалифицированную медицинскую помощь», - заявил Шойгу на селекторном совещании 2 сентября.

Он также отметил освобождение Благодатного и значительные потери противника. Шойгу подчеркнул, что действия ВСУ планируются офисом Зеленского с целью создать у западных кураторов иллюзию способности ВСУ вести наступление.

«С 18 июля зафиксировано 29 обстрелов, выпущено 120 артиллерийских снарядов, применено 16 дронов-камикадзе. При этом украинские власти откровенно лгут, будто российские Вооруженные силы, прикрываясь важными энергетическими объектами, ведут обстрелы ВСУ из дальнобойных артиллерийских систем. Ответственно заявляю, что тяжелых вооружений на территории атомной станции и в прилегающих районах у нас нет», - заявил Шойгу.

Комиссия МАГАТЭ накануне все же приступила к работе на Запорожской АЭС, хотя киевский режим делал все, чтобы это не состоялось. Очередной массированный артобстрел Энергодара и попытка высадки украинских диверсантов в районе АЭС - в таких условиях комиссия МАГАТЭ добиралась до станции.

Говоря о действиях российских войск в ходе специальной военной операции, Шойгу особое внимание уделил применению высокоточного оружия. За последний месяц поражены 174 пункта управления бригадного и батальонного звеньев, уничтожена 601 единица тяжелого вооружения и артиллерийских систем, в основном западного производства. Сбиты 19 самолетов, шесть вертолетов и 188 беспилотников, перехвачены 226 реактивных снарядов HIMARS. На фоне высоких потерь ВСУ отмечается снижение притока иностранных наемников. С начала спецоперации их число сократилось более чем в 3,5 раза, почти 3 000 боевиков уничтожены.

Коснулся Шойгу и впервые прошедшего в рамках форума «Армия-2022» Международного антифашистского конгресса, на котором обсуждались острые вопросы сложившейся ситуации в мире, фальсификации истории и героизации военных преступников. Министр обороны заявил, что отныне конгресс станет ежегодным. Еще одно яркое событие августа - Армейские международные игры, как всегда не обошедшиеся без рекордов.

«В этом году в состязаниях участвовало 270 команд из 34 стран. Впервые конкурсы охватили территории трех континентов. Было задействовано свыше 5 300 военнослужащих, а также более одной тысячи единиц бронированной и автомобильной техники, летательных аппаратов, надводных кораблей и судов. Установлено 20 мировых рекордов, 10 из них принадлежат российской сборной, которая в восьмой раз стала обладателем кубка Игр. Хорошие результаты также показали представители вооруженных сил Узбекистана, Белоруссии, Казахстана и Китая», - сообщил Шойгу.

На совещании обсудили и создание новых перспективных образцов техники для морской авиации, в том числе строительство учебно-тренировочного комплекса для летчиков и перспективных электромагнитных катапульт. А также прибытие в войска и адаптацию молодых офицеров 2022 года выпуска.