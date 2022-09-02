Шойгу заявил, что на ЗАЭС нет тяжелых вооружений ВС РФ

Министр обороны выразил надежду, что миссия МАГАТЭ лично убедится в отсутствии тяжелого вооружения на станции.

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На территории Запорожской атомной электростанции нет тяжелых вооружений Вооруженных сил России. Делегация МАГАТЭ может лично в этом убедиться. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания.

«Ответственно заявляю, что тяжелых вооружений на территории атомной станции и в прилегающих районах у нас нет. Надеюсь, в этом комиссия МАГАТЭ убедится лично», - заявил Шойгу.

Напомним, 1 сентября на Запорожскую АЭС прибыла делегация МАГАТЭ во главе с главой агентства Рафаэлем Гросси. Цель миссии - обеспечить безопасность станции. По итогам визита Гросси заявил, что организация сохранит свое постоянное присутствие на территории АЭС.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов