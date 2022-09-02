Армия Шойгу: ПВО России перехватила 226 снарядов HIMARS за последний месяц Также в Минобороны сообщили о том, что было сбито 188 беспилотников, 19 самолетов и шесть вертолетов. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министр обороны РФ Сергей Шойгу подвел итоги работы российской ПВО за август. Он отметил 226 сбитых снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом глава МО рассказал в ходе селекторного совещания 2 сентября. «Сбито 19 самолетов, шесть вертолетов и 188 беспилотных летательных аппаратов, перехвачено 226 реактивных снарядов HIMARS», - перечислил министр обороны. Он также отметил, что на фоне высоких потерь в рядах Вооруженных сил Украины наблюдается снижение притока наемников в 3,5 раза. С самого начала спецоперации было уничтожено почти 3 000 иностранных наемников. Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика