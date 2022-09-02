Шойгу заявил о ежегодном проведении Международного антифашистского конгресса

В работе первого конгресса, прошедшего во время форума «Армия-2022», участвовали государственные и общественные деятели, историки, представители культуры и медиасообщества, ветераны войны и узники концлагерей, иностранные делегации и военные атташе.

© Видео: Минобороны России © Фото: Министерство обороны России

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил во время селекторного совещания 2 сентября, что Международный антифашистский конгресс, впервые состоявшийся во время проведения форума «Армия-2022», будет проводиться в России ежегодно.

Шойгу напомнил, что в работе первого конгресса приняли участие государственные и общественные деятели, историки, представители культуры и медиасообщества, ветераны войны и узники концлагерей, иностранные делегации и военные атташе.

«Учитывая актуальность поднимаемых на конгрессе вопросов, а также большой интерес к нему широкой общественности, решено проводить такие встречи ежегодно», - заявил глава Минобороны РФ.

Шойгу отметил, что в настоящий момент готовится к изданию сборник материалов по итогам первого мероприятия, который направят в образовательные организации МО РФ для использования в учебе.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов