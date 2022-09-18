Киргизия объявила траур по погибшим из-за обострения ситуации на границе с Таджикистаном

В день национального траура на всей территории страны, а также на зданиях дипломатических и консульских учреждений за рубежом будут приспущены государственные флаги Киргизии.

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Президент Киргизии Садыр Жапаров объявил 19 сентября днем национального траура по погибшим в конфликте с Таджикистаном. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

«Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому 19 сентября 2022 года объявлен днем национального траура в Кыргызской Республике», - цитирует РИА Нововсти представителя пресс-службы Киргизии.

Согласно заявлению, в день национального траура на всей территории страны, а также на зданиях дипломатических и консульских учреждений за рубежом будут приспущены государственные флаги Киргизии, а учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидерами Киргизии и Таджикистана. Предметом разговора стала напряженная ситуация на границе двух государств.

Напомним, ночью 13 сентября поступили сообщения о перестрелке на границе Киргизии и Таджикистана. Лидеры этих государств на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде договорились решить военный конфликт дипломатическим путем. Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что республика не уступит «ни одного квадратного метра» своей территории.