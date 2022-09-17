Президент Киргизии заявил, что страна не отдаст ни одного квадратного метра своей земли

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Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что республика не отдаст ни одного квадратного метра своей территории. Глава государства добавил, что актуальными остаются вопросы делимитации и демаркации киргизско-таджикской границы.

«В любом случае, мы не отдадим никому ни одного квадратного метра земли, доставшейся нам в наследство от наших предков. Мы твердо защищаем наши национальные интересы!», - цитирует РИА Новости сообщение Жапарова из социальных сетей.

Ранее в погранслужбе Киргизии сообщили, что в Баткенском районе приграничное село Достук подверглось минометному обстрелу со стороны Таджикистана. До этого пограничная служба Киргизии сообщала, что Таджикистан обстрелял село Паскы-Арык.