Лидеры Таджикистана и Киргизии договорились дипломатически решить конфликт на границе

Межправительственная комиссия разберется в причинах вооруженного столкновения на границе Таджикистана и Киргизии.

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Президенты Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров договорись о необходимости дипломатическими средствами решить возникший вооруженный конфликт на границе двух стран. О мирных перспективах двусторонних отношений лидеры Таджикистана и Киргизии заявили по итогам встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

«Главы государств были едины во мнении, что все возникающие вопросы должны быть урегулированы исключительно политико-дипломатическими средствами», - отмечается в сообщении пресс-службы таджикского президента.

По итогам переговоров Душанбе и Бишкек «договорились о создании комиссии по расследованию причин вооруженного инцидента».

Кроме того, дано поручение сопредседателям межправительственной комиссии по делимитации и демаркации государственной границы «активизировать работу, в том числе деятельность рабочих групп по топографическим и правовым вопросам».

Напомним, что несколько дней на границе Таджикистана и Киргизии продолжалось вооруженное противостояние погранвойск обеих стран. Среди причин конфликта - наличие спорных приграничных территорий, их протяженность превышает 300 км из общей линии границы в 980 км.